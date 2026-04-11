100均のこれでいいじゃん！ピンポイントで簡単にきれいにできる！泡タイプのお手軽グッズ

外出前に靴を見ると「あれっなんか汚れてる！」なんてことが多々。ただ、靴全体を洗うのはいささか面倒で後回しにしがち。せめて汚れが集中しやすいソールだけでもサッとお手入れできたら…そんな願いを叶えてくれるアイテムをダイソーで発見しました！準備いらずで汚れをすっきり落とせるので、1つあると便利ですよ。

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商品情報

商品名：ソールクリーナー（泡タイプ、スニーカー用）

価格：￥220（税込）

内容量：75ml

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480794112

ダイソーの『ソールクリーナー（泡タイプ、スニーカー用）』がいい仕事してくれる！

出かける前に靴を見ると「あれっなんか汚れてる！」なんてことが多々あります。ただ、靴全体を洗うのはいささか面倒…後回しにしがちです。

靴の汚れはソールに集中していることが多いので、ピンポイントにサッとお手入れできたらな…と思っていたら、ダイソーでちょうどいいアイテムを発見！

『ソールクリーナー（泡タイプ、スニーカー用）』をご紹介します。価格は220円（税込）で、シューケアグッズ売り場に陳列されていました。

プッシュで出てくる泡タイプの、ゴムソール専用クリーナーです。

プラスチック容器で処分しやすく、管理も楽なのがいいなと思いました。

準備いらずでお手軽！気になるときにサッとお手入れできる◎

気になったときに、玄関先でササッと部分ケアできるのが魅力です。

ただし、有機溶剤のような独特な匂いがあるため、室内よりは換気の良い玄関先での使用がおすすめです。

クロスやスポンジに適量の泡を出し、ソールを洗うだけで簡単。

バケツに水を用意するような大掛かりな準備がいらずお手軽です。

洗い終わったら流水でよくすすぐか、濡らして軽く絞ったタオルで泡を拭き取ります。

必要に応じて、この工程を2〜3回繰り返し、風通しの良い日陰でスニーカーを乾かせば完了です。

軽い汚れは一瞬できれいになり、半年以上前についたであろう頑固な黒ずみや正体不明の赤いシミも、繰り返し洗うことで本来の色が見えるまで薄くなりました！

ソールの汚れが落ちるだけで、スニーカーが明るく見えてすっきりしましたよ。

靴の汚れが目立つと外出中に落ち着かないことがありましたが、これならお手入れのハードルが下がり清潔感を保てます。

今回はダイソーの『ソールクリーナー（泡タイプ、スニーカー用）』をご紹介しました。

本格的な靴洗いは面倒だけど、ソールの汚れは気になる…という方に最適。200円でスニーカーの清潔感を維持できる、タイパ・コスパともに優れたメンテナンスグッズです！

ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。