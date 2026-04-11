●番組初の海外収録、日韓200人のスタッフが集結 REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(3月30日〜4月5日)。新年度最初の1週間はNHK番組の強さが際立った。個人全体ではトップ10のうち8番組をNHKが占め、ドラマ、ドキュメンタリー、ニュースまで幅広いジャンルで存在感を発揮。一方、コア視聴層では『それSnow Manにやらせて下さいSP』が首位を獲得し、『名探偵コナン 緋色の弾丸』『オールスター