豊富な製品ラインナップを誇る静岡発バイクアフターパーツメーカーのデイトナは、ライダー目線での「欲しい機能」を形にし続ける開発志向のブランド。 現場で培った知見と徹底した検証をもとに細部まで作り込まれた自社ブランド製品はもちろん、取り扱っている輸入アイテムも使い手のリアルな不満や理想に応える選び抜かれたものばかり。 そんなデイトナブースで注目を浴びていた製品群を