NY株式10日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均48046.32（-139.48-0.29%） ナスダック22977.16（+154.74+0.68%） CME日経平均先物57365（大証終比：+505+0.88%） 欧州株式10日GMT15:07 英FT100 10607.71（+4.23+0.04%） 独DAX 23864.11（+57.12+0.24%） 仏CAC40 8269.86（+24.06+0.29%） 米国債利回り 2年債 3.783（+0.016） 10年債 4.297（+0.022） 30年債 4.