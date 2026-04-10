4月9日、人気バンド「ONE OK ROCK」（以下ワンオク）が公式Instagramを更新。《2026年5月2日、3日のONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026香港公演は中止となりましたのでお知らせいたします》と英語と中国語で発表した。「3月の上海公演に続き、またもや中止となりました。《アーティストおよび主催者の管理外にある予期せぬ事情》による中止としていますが、詳細は分かりません。《最善を尽くしましたが、これらの問題は解決できず