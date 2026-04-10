Chevonがデオカードゲーム『モンスター烈伝 オレカバトル2』最新章「〜第５章〜氷劇の旋律」にて、ラスボスのモンスター「魔皇ミード」のテーマ曲を書き下ろしたことが発表された。『モンスター烈伝 オレカバトル』シリーズは、2012年に稼働を開始したコナミアーケードゲームスのアミューズメント施設向けビデオカードゲーム。かねてより谷絹 茉優（Vo）が「オレカバトル」シリーズの大ファン（オレカバトラー）であることを公言し