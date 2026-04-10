群馬県警察本部 県警は１０日までに、不倫相手の女性巡査長に対してストーカー行為を繰り返した疑いで男性巡査部長を書類送検し、減給の懲戒処分としました。 これは県警への情報公開請求で分かったもので、男性巡査部長は２０２４年３月から７月にかけて別の警察署に勤務する不倫相手の女性巡査長の自宅に押しかけ、周辺をうろついたり繰り返し電話をしたりしたストーカー行為をした疑いが持た