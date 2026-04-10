【モデルプレス＝2026/04/10】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第20弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中披露◆川崎桜、ロケ最終日に解放感あふれる表情今回公開されたカットは、フランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後