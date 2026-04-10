miletが、ライブフィルム「milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”」（劇場版5.1ch）を2026年6月16日に全国21都市21館の映画館にて一夜限りで上映することを発表した。また、2026年6月3日には、“プレミア上映”と題し、東京・新宿バルト9にて先行プレミア上映会の開催も発表された。 本作は、2026年2月13日・14日に開催した日本武道館公演＜Ray of Water＞の模様を収めたもので、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取