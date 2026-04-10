男鹿水族館GAOでは、去年12月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんを11日から一般公開します。GAOでは名前を決める投票が行われていて、赤ちゃんのかわいらしい様子を見ながら名前を選ぶことができます。ホッキョクグマの豪太とモモのオスの赤ちゃんは、生後4か月を迎え、すくすくと育っています。GAOでは、展示場や水に慣れるトレーニングを進めていましたが、準備が整ったため11日から一般公開します。先月から閉館後に展示