長年にわたり大阪新阪急ホテルで愛され、惜しまれつつ昨年閉店したステーキハウス｢ロイン｣が、ホテル阪神大阪の3階に2026年4月10日(金)グランドオープンしました。鉄板焼とフレンチが融合した開業記念コースを取材してきました。開業記念フェアでは、ビールやワインがなんと100円になるのだとか!ホテル阪神大阪(ロイン)の試食会に招待されましたので、紹介します。 開業記念ディナーコース