アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、きょう10日に公開された。これに先立ち8日、本作のための予習・復習動画「初めてでもわかる！ 名探偵コナン ハイウェイの堕天使 入門編」が映画公式Xにて公開された。【動画】初めてでもわかる！映画『コナン』最新作のためのおさらい映像「これを見れば､予習・復習はばっちりコナン勉強中のお友達にも広めてね！」とのコメントととも