映画『コナン』最新作を鑑賞前にチェック 「ハイウェイの堕天使」萩原千速ら中心キャラクター4人が5分半で「初めてでもわかる！」動画公開
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、きょう10日に公開された。これに先立ち8日、本作のための予習・復習動画「初めてでもわかる！ 名探偵コナン ハイウェイの堕天使 入門編」が映画公式Xにて公開された。
【動画】初めてでもわかる！映画『コナン』最新作のためのおさらい映像
「これを見れば､予習・復習はばっちり コナン勉強中のお友達にも広めてね！」とのコメントとともに公開された5分29秒の動画は、アニメ第1話で始まり、今作で活躍することが明らかになっている神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟のほか、千速の弟・萩原研二、研二の親友・松田陣平のエピソードがダイジェストで紹介されている。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナンや千速、重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
【動画】初めてでもわかる！映画『コナン』最新作のためのおさらい映像
「これを見れば､予習・復習はばっちり コナン勉強中のお友達にも広めてね！」とのコメントとともに公開された5分29秒の動画は、アニメ第1話で始まり、今作で活躍することが明らかになっている神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟のほか、千速の弟・萩原研二、研二の親友・松田陣平のエピソードがダイジェストで紹介されている。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
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