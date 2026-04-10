メッツ期待の24歳マクリーン【MLB】Dバックス 7ー1 メッツ（日本時間10日・ニューヨーク） メッツのノーラン・マクリーン投手は9日（日本時間10日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。投じた得意球の“驚愕”変化が話題となっている。得意のスイーパーは横方向に26インチ（約66センチ）の動きを計測。「えげつない」「魔術だ」と驚きの声が殺到した。昨年デビューし、WBC米国代表に選ばれた24歳は、今季も2試合で5回を投