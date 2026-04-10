BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』が、4月9日に韓国の高陽総合運動場主競技場でスタート。公演中は雨が降り、メンバーがびしょ濡れでパフォーマンスする姿が現地の媒体にキャッチされた。 https://www.thefirsttimes.jp/news/0000792527/attachment-sns/ ■雨に打たれてもキラキラ笑顔でステージに立つBTS 客席の通路を練り歩き、多くの歓声を浴びるBTSに、空からは容