TBS系バラエティー「欽ちゃんの週刊欽曜日」で萩本欽一が率いる「欽ちゃんバンド」のメンバーとしても活躍、同局系「ザ・ベストテン」の司会を担当したこともある俳優・小西博之(66)が、2日、俳優・俊藤光利(52)のインスタグラムに登場した。 【写真】66歳、グレイヘアになったけどギラギラ！がんサバイバーには見えないパワフルさ 俊藤は「今日はウルトラギャラクシー会」と題して小西、俳優・南翔