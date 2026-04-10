俳優の永作博美が、4月10日放送の『A-Studio＋』に初出演する。アイドル時代の苦悩から俳優としての転機、さらに共演者や関係者の証言を通して、その素顔と魅力が浮かび上がる内容となっている。【写真】貴重なアイドル時代を明かした永作博美永作博美は1989年、バラエティ番組出演をきっかけにアイドルグループ「ribbon」のメンバーとしてデビュー。番組では、MCの笑福亭鶴瓶が初舞台で指導を受けた劇団☆新感線の主宰・いの