神戸市は、中学校の部活動に代わる新たな取り組み「コベカツ」を、ことし9月から開始します。少子化の影響で、部活動の廃部や単独で大会に出場できない学校が増えていることを受けたもので、生徒が学校の枠を越えて多様な活動に参加できる環境の整備を目的としています。コベカツキービジュアル（神戸市提供）神戸市によりますと、活動団体となる「コベカツクラブ」はこれまでにおよそ1100部が登録されているのだそう。野球や