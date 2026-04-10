女優の鈴木京香（57）と黒島結菜（29）が9日、都内でテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（16日スタート、木曜後9・00）の会見に出席した。文字を糸口に未解決事件を捜査する人気シリーズ。鈴木は中学時代は陸上に打ち込み「（100メートル走と）高跳びと砲丸投げをセットにして点数で競う三種（競技）Aで県大会に出た」と告白し、周囲を驚かせた。黒島は24年に誕生した第1子の子育て中で、撮影との両立