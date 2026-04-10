右肩痛で一時離脱している広島のドラフト1位・平川は最短復帰を見送られた。巨人戦が中止になり、新井監督が「いい報告は来ているけど、彼は1年目だし、これから先は長いので慎重にやってあげたい」と説明した。3月31日のヤクルト戦での中堅守備でフェンスにぶつかり負傷交代。翌日に東京都内の病院で「右肩肩鎖関節損傷」と診断され、登録を外れていた。最短なら横浜遠征中の11日に再登録が可能だった。