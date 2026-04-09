スバル「スポーツ オニキス エディション」とは2026年2月10日、スバルのアメリカ法人はSUV「フォレスター」のラインナップに「スポーツ オニキス エディション」を新たに設定しました。このモデルについてSNS上ではどのような反響があるのでしょうか。スバル「フォレスター」は1997年に初代がデビューし、北米市場ではコストパフォーマンスの高いSUVとして長年にわたり幅広い層から支持を集めてきました。【画像】超カッコイイ