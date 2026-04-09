サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#2が、9日に放送された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生最初のミッションである「グループバトル」が開幕。練習生が、16グループ（全8曲各2グループ）に分かれ、同じ課題曲同士で実力を競い合うサバイバル序盤の重要局面となる。ボー