2月の県知事選挙に立候補した元県議と支援者2人が自民党県連から除名処分となったことについて。3人の再審査請求を受けて自民党県連が9日、党紀委員会を開き、3人を改めて除名処分にしたことが分かりました。知事選には、自民党県連が推薦した現職の村岡嗣政さんに対抗する形で、元自民党会派の県議＝有近眞知子さんが立候補しました。自民党県連は2月の党紀委員会で、「党紀を著しく乱した」などとして、有近さん本人と支援者合わ