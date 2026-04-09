周南市の徳山看護専門学校で9日、入学式が行われ20人の新入生が新たな一歩を踏み出しました。一方、学校は、少子化などによる入学者数の減少を理由に、来年度の学生募集の停止を発表しています。徳山看護専門学校に入学したのは18歳から36歳までの20人で、全員県内出身者です。式では津永長門校長が、「医療の知識や看護スキルだけでなく実習を通してコミュニケーション力を身につけてほしい」と激励の言葉を送りました。続