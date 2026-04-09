リバイバルカフェとYCS3人組 クルマ好きが集まるだけじゃない。三浦にある素敵なカフェ 新たにYCSメンバーで大好きな場所を巡る本企画。記念すべき1回目は「リバイバルカフェ」を紹介する。正直、「やっっっっっっとちゃんと紹介できるぞ！」という気持ちだ（笑）。潮風と豊かな緑を感じながら、神奈川県は三浦半島・ルート134の逗子葉山エリアを三崎方面へ走り、マグロの香りをほのかに感じ始めるくらいのところに