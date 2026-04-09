大泉洋＆戸次重幸 『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』が、４月16日午後10時からNHK総合で放送される。井上陽水、忌野清志郎、沢田研二、松任谷由実、吉田拓郎・・・20年目に突入した『SONGS』のパフォーマンスから選んだベスト盤。70年代にリリースされた名曲を届ける。４月から20年目に突入した『SONGS』。今回は、そんな『SONGS』の歴史の中から貴重なパフォーマンスを厳選したベスト盤。「神田川」「なごり雪