米とイランが2週間の停戦合意にこぎつけた。2026年4月9日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日系）ではゲスト解説者が停戦合意後のリスク、なかでも米によるイラン再攻撃の可能性があるかもと予測した。「最後の決着をつけにイランにもう一度攻め込むという可能性はある」ワシントン支局長、テヘラン支局長を歴任した共同通信社客員論説委員の杉田弘毅さんは「中間選挙が終わりトランプさんとすれば世論の心配がなくなった段階