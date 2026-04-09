歌手でタレントの堀ちえみさんが2026年4月7日にブログを更新し、持病の腰痛について「大きな発見」があったことを報告した。「何事も、諦めないで続けることが、大事なんだなぁと」堀さんは6日にレコーディングで「約6時間歌った」とブログで報告していた。7日には「おはようございます」と題したエントリーを公開し、「昨日のレコーディングでは、かなり歌いましたが、朝起きた時の腰へのダメージは、全くと言っていいほどありま