「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）率いるヤクルトは、8日終了時点で8勝2敗、貯金6の首位と快進撃を続けている。8日は2位阪神との直接対決第2ラウンドに、3−2と辛勝。9回の反撃をしのいでの薄氷勝利に、指揮官、ナインの喜びも最高潮に達した。12球団で唯一犠打がなかった「ブンブン丸」も、昨日は5回についに「最遅」の犠打を記録。得点には結びつかなかったが、「勢い」と「現実」をしっかりと使いわけている。SNS上では