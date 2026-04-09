節水対策が強化されてきた愛知県の東三河地域に水を供給する豊川用水をめぐり、10日から節水率が緩和されることになりました。 豊川用水では、去年8月から徐々に節水対策が強化され、9日現在の節水率は農業・工業用水で50パーセント、水道用水で30パーセントまで引き上げられています。 水源のひとつ、新城市の宇連ダムの貯水率は一時、ゼロになりましたが、先月下旬以降のまとまった雨により徐々に貯