◇インターリーグブルージェイズ4─3ドジャース（2026年4月8日トロント）ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が8日（日本時間9日）、ドジャース戦後に会見に臨み、連敗を6で止めた心境を語った。昨年のワールドシリーズ（WS）の再戦として注目された今カード。総力で勝利をつかみ、スイープを喫することは阻止した。ドジャース先発・大谷翔平から先制点を奪い、1―3の7回には2番手・ドライヤーを攻めて同点