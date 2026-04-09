◇インターリーグ ブルージェイズ4─3ドジャース（2026年4月8日 トロント）

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（46）が8日（日本時間9日）、ドジャース戦後に会見に臨み、連敗を6で止めた心境を語った。

昨年のワールドシリーズ（WS）の再戦として注目された今カード。総力で勝利をつかみ、スイープを喫することは阻止した。ドジャース先発・大谷翔平から先制点を奪い、1―3の7回には2番手・ドライヤーを攻めて同点に。さらに8回には相手失策で決勝点を奪った。

指揮官が勝利のポイントに挙げたのは最終回だった。5番手としてマウンドに上がった守護神のホフマンが先頭打者の大谷から97.2マイル（約156.4キロ）のシンカーで見逃し三振。1死後、安打と四球で一、二塁のピンチを背負ったが、フリーマン、マンシーを打ち取り、最小得点差を守り切った。

指揮官は守護神に対し「ここにいる限り彼を信頼し続ける。球の質は誰にも引けを取らない」と絶大な信頼感を示した上で「9回に1点リードで最初のアウトを取るのは本当に大事で、流れを作る意味でも大きい。そのあとヒットや四球が出ると一気に難しくなるけど、まず先頭を取ることが重要なんだ」と先頭打者を封じ、勝利への流れを引き寄せたことを最大限に評価した。

大谷は本塁打を警戒する一方で、四球など出塁を許せば、2番以降の決定力のある打者に対しても窮屈な投球を強いられることになる。大谷について「彼は地球上で最高の選手だし、もしかしたら史上最高の選手かもしれない。だから彼を出塁させず、長打も打たせないなら、それだけで“勝ち”みたいなものだ」と笑う。

「選手たちもそれは感じていると思う。ただ大事なのは、そこからすぐに次に切り替えること。まだそのあとにも5人くらい、非常にいい打者が続くわけだからね。とはいえ、あの三振はジェフにとっても大きな勢いになったはずだし、とにかく彼の投球の実行力が素晴らしかった」と守護神の投球を褒め称えた。