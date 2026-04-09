かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。4月8日（水）の同番組では、山内の謎の経歴が明かされ…思わず一同が困惑してしまう場面があった。【映像】かまいたち山内が放った“4文字”に一同困惑！学生時代に6年やったスポーツなのに「無免許医と一緒」今回の企画は、「剣道でガチで勝ちたいねん」。剣道経験者の山内発案の企画で、“お笑い一切なし”で芸能界最強剣士を決