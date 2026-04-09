クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年4月8日からモーニングサービス「あさオリグレ」の提供エリアを全国へ拡大しています（イベント・催事店舗を除く）。出勤前やお出かけ前のひとときに嬉しいサービス「あさオリグレ」は、ドリンクを1杯購入すると、一番人気のドーナツ「オリジナル・グレーズド（通称オリグレ）」がひとつ無料でもらえるおトクなモーニングサービスです。これまで一部店舗限定で実施されていましたが、好評