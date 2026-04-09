●きょう9日(木)は天気下り坂 午後には広く雨傘の出番●今夜～あす10日(金)午前は 雨風激しい荒天に注意●今週末は土曜中心に晴天＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨日はよく晴れていた県内ですが、今朝は雲が広がり始めています。対馬海峡には、大きくまとまった雨雲も進んできました。 高気圧はすでに日本の東へと離れつつあり、代わって、きょう9日(木)は大陸方面から低気圧や前線が近づいてくる見込みです。