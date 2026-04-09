2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。4月12日（日）のスタートを前に、新場面写真を一挙公開！本作は、志尊淳が民放GP帯ドラマ初の単独主演。秋元康が企画を手掛けた完全オリジナル脚本で送る、日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊淳）は、財閥が手掛ける巨大ホテルチェーン『ファングムホテル