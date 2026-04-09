2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。4月12日（日）のスタートを前に、新場面写真を一挙公開！

本作は、志尊淳が民放GP帯ドラマ初の単独主演。秋元康が企画を手掛けた完全オリジナル脚本で送る、日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊淳）は、財閥が手掛ける巨大ホテルチェーン『ファングムホテルグループ』の新社長に就任したその日、予期せぬ悲運に見舞われる。

7才で日本人の両親を亡くした照／ミンソクを引き取り、後継者に育ててくれた財閥トップの養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）が、突然の病に倒れて帰らぬ人となったのだ。敬愛する養父を失ったミンソクの人生は一変する。

失意のまま追い出されるようにミンソクは日本へ。しかし、赴任先となったホテルではまともに仕事をさせてもらえず、孤独と不安で心が押しつぶされそうな日々を過ごす。

“僕の居場所は、世界中のどこにもない”――。そんな中、ケガをした韓国人旅行者を助けたミンソクは、駆け込んだ診療所で心優しき医師・河瀬桃子（仁村紗和）と出会う。それは2人にとって、23年ぶりの再会だった――。

お互い幼い頃に両親を亡くし、寂しさに耐えながら自分の居場所を求めてきたミンソクと桃子は、実は23年前からつながっていた…！互いにそうとは気付かないまま、導かれるように心を通わせ合う2人。『10回切って倒れない木はない』――。2人をつなぐ“大切な言葉”を胸に、どんな困難にも立ち向かっていこうとするミンソクと桃子。2人を待ち受ける過酷な運命とは――!?

志尊は、本格的な韓国ロケに加え韓国語での演技に初挑戦。志尊と初共演となる仁村は、初の王道ロマンスのヒロインに挑む。さらに、世界的ヒット作に出演する韓国俳優陣、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクとの共演など、話題が尽きない本作。

第1話冒頭から、ミンソクをめぐる物語が目まぐるしく展開していく。さらに、桃子に密かに想いを寄せる幼馴染み・山城拓人（京本大我）、謎の令嬢・新海映里（長濱ねる）など、ミンソクと桃子を取り巻く魅力的なキャラクターも続々登場。

登場人物 相関図はこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/chart/

第1話放送内では、AIによる主題歌「It’s You」の音源を初解禁。本作のために書き下ろされたAIにとって久々となる王道のバラードラブソング。ミンソクと桃子の恋模様を切なく、そして優しく包み込む楽曲となっている。

日曜の夜が待ち遠しくなること間違いなしの“波瀾万丈な純愛ラブストーリー”。第1話は4月12日（日）よる10時30分より放送。この物語の始まりをぜひお楽しみに！

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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