「働くお姉さん」より桜みゆさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」では、一般企業で働きながらタレント活動をする桜みゆさんがOL姿を披露。「NEXT推しガール！」では初グラビアに挑戦する女優・涼井菜生さんの赤水着姿が掲載されている。 そのほか「推しメンFile」には9人組Pun