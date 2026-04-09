きょうは西から東に移動する低気圧や前線によって、天気も西から下り坂となります。福岡では朝から、大阪や名古屋では夕方から、関東では夜遅くから雨が降り始めるでしょう。南寄りの風が強く吹くため、横殴りの雨となる所もありそうです。雨が降るまでは晴れて気温も上昇し、各地で最高気温は20℃前後まで上がるでしょう。北日本では、きょうのうちは雨は無さそうですが、あす金曜日は全国的に雨が降りそうです。週末は広く晴れま