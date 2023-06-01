◇セ・リーグ阪神2―3ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神は8日、ヤクルト戦（甲子園）に2―3で逆転負けを喫し、今季初の首位浮上を逃した。藤川球児監督（45）は、5回1失点と好投していたルーカスを70球で降板させ、早川にスイッチしたが、2年目右腕が6回に2失点した。1点を追う9回には坂本、伏見の捕手陣に連続代走を送る勝負手を打つも、実らなかった。藤川監督が土壇場に打った勝負手も奏功せず、阪神は奪首に失敗し