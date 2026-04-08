徳島ヴォルティスは８日、徳島県内の新小学１年生へオリジナルランドセルカバーを寄贈したことを報告した。２０２３年から毎年実施されている徳島県自動車ディーラー交通安全対策推進協議会との本取組み。事故防止を目的に製作された黄色いランドセルカバーは、総勢約５０００人の新一年生に贈られた。３日には『春の全国交通安全運動オープニングセレモニー』にて代表取締役の岸田一宏氏、クラブマスコットのヴォルタくんが子