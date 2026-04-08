BE:FIRST / BE:FIRST ALL DAY -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」サムネイル ６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが８日、３月16日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ映像をYouTubeで期間限定で公開した。【動画】BE:FIRST ALL DAY -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾