【その他の画像・動画等を元記事で観る】Eveが、4月6日（月）23時から放送されるTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のOPテーマとして書き下ろしした最新曲「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカが、4月14日(火)に配信リリースされることが決定、合わせて解禁されたジャケットイラストは、Eveの数多くのMVやアートワークを手掛ける”くっか”が担当する。TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』は、原作は白浜 鴎（しらはま かも