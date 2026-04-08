お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回はあのちゃんことあのさん、朝比奈彩さんの愛用品に注目。自身のYoutubeチャンネルにアップされた動画で紹介されたアイテムをピックアップ！美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？【関連記事】朝比奈彩「めちゃくちゃ良いのでおすすめ」千円以下！持ち歩きリップケアアイテムを紹介■あのさ