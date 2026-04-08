６月１８日に東京国際フォーラムで開催される貧困撲滅に向けた活動を展開する団体・ＧｌｏｂａｌＣｉｔｉｚｅｎが展開する音楽イベント「ＧｌｏｂａｌＣｉｔｉｚｅｎＬｉｖｅ：Ｔｏｋｙｏ」に、グローバルボーイズグループ・＆ＴＥＡＭ、ＡＩ、千葉雄喜、メインＭＣにクリス・ペプラーの出演が決定し、＆ＴＥＡＭメンバーらが８日、コメントを寄せた。これまでビヨンセ、コールドプレイ、ＢＴＳ、ブラックピンク、リア