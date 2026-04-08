2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ライフ部門の第2位は――。▼第1位朝も夜もビールを60年以上365日飲み続けている…89歳医師が｢我慢する人ほど老ける｣と断言する理由▼第2位これを捨てないと孤独な老後が待ち受ける…まじめに働いた人ほど取りつかれている"幸福度を下げる思考"▼第3位｢定年後はゴルフに温泉三昧｣ではヨボヨボ一直線…60歳過ぎてもピンピンでいられる