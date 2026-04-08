ONE OK ROCKがオーガナイズした2マンライブイベント『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』が、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された。【ライブ写真多数】ONE OK ROCK、UVERworld、YOASOBIのステージショットがたっぷり！コラボショットも本公演は4月4日、5日の2日間にわたって実施され、4日はUVERworld、5日はYOASOBIを迎え、それぞれONE OK ROCKとの2マンライブが行われた。■YOAS