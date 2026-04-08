フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、8日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。この日出演を予定していた水曜コメンテーターの欠席を伝えた。【画像】『モーニングショー』きょう欠席した安部敏樹氏番組冒頭で「4月8日水曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です」とあいさつし、「安部さんきょうお休みです」と報告。水曜コメンテーターの安部敏樹氏について触れた。起業家の安部氏は、1987