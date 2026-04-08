羽鳥アナ、『モーニングショー』生放送で水曜コメンテーターの欠席を報告
フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、8日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。この日出演を予定していた水曜コメンテーターの欠席を伝えた。
【画像】『モーニングショー』きょう欠席した安部敏樹氏
番組冒頭で「4月8日水曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です」とあいさつし、「安部さんきょうお休みです」と報告。水曜コメンテーターの安部敏樹氏について触れた。
起業家の安部氏は、1987年生まれ。2009年、東京大学在学中に社会問題をツアーにして発信・共有するプラットフォーム『リディラバ』を開始。12年に一般社団法人、翌年に株式会社Ridiloverを設立。12年度より東京大学教養学部にて、1・2年生向けに社会起業の授業を教えた。
17年、米誌「Forbes（フォーブス）」が選ぶアジアを代表するU-30に選出。24年、世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ」に社会起業家として選出。著書『いつかリーダーになる君たちへ』（日経BP社）『日本につけるクスリ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）『みんながんばってるのになんで世の中「問題だらけ」なの？：知識ゼロからの社会課題入門』（NewsPicksパブリッシング）。
【画像】『モーニングショー』きょう欠席した安部敏樹氏
番組冒頭で「4月8日水曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です」とあいさつし、「安部さんきょうお休みです」と報告。水曜コメンテーターの安部敏樹氏について触れた。
起業家の安部氏は、1987年生まれ。2009年、東京大学在学中に社会問題をツアーにして発信・共有するプラットフォーム『リディラバ』を開始。12年に一般社団法人、翌年に株式会社Ridiloverを設立。12年度より東京大学教養学部にて、1・2年生向けに社会起業の授業を教えた。