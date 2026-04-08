◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で捕手と接触し左肘を痛める場面があった。3点リードの5回無死一塁の第3打席は初球を見送ると、捕手・バレンズエラが捕球後に一塁へけん制球。ただ、スローイングした右手が大谷の左肘に接触。大谷はその場で大声をあげて顔をゆがめ